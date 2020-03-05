«Иди, женись, делай маму сиротой»: Оксана Фандера обратилась к Ивану Янковскому

В своем микроблоге в Инстаграм актриса Оксана Фандера опубликовала совместное селфи с 29-летним сыном Иваном Янковским. Черно-белый снимок звезда сопроводила смешной фразой из отечественного сериала «Ликвидация»:

«Иди, женись, иди… Делай маму сиротой!» — обратилась Фандера.

Подписчики поддержали актрису и попеременно стали желать счастья сыну, а также высказывать свои мысли насчет женитьбы ребенка:

«Головная боль мам. Холишь и лелеешь, а он к другой, любимой», «Так оно и есть…. Недавно пришлось убедиться. Раньше принимала просто за шутку, оказалось, не зря подмечено народом — теряешь хорошего сына. Невестка делиться не хочет», «Дай бог ему счастья», — прокомментировали снимок фолловеры.

Сын Фандеры и Филиппа Янковского Иван долгое время состоит в отношениях с дочерью рок-музыканта Константина Кинчева Верой. И в Сети стали высказывать предположение, что таким образом мать намекнула на скорую свадьбу своего сына.