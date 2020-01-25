«Спасибо, Вера»: Иван Янковский на «Золотом орле» признался в любви дочери Кинчева

Известный актер выразил признательность девушке, которая рядом с ним и терпит его выходки.

Актёр Иван Янковский, который на премии «Золотой орел» победил в номинации лучшая мужская роль второго плана за картину «Текст», прямо со сцены выразил огромную признательность своей второй половинке – дочери легендарного рок-музыканта, лидера группы «Алиса» Константина Кинчева 28-летней актрисе Вере Панфиловой.

«Спасибо, Вера! Я тебя люблю. И спасибо, что ты рядом со мной даже, когда я себя веду, как г….о» — заявил Иван Янковский.

Отметим, что несколько лет назад Иван Янковский и Вера Панфилова расходились. Молодого человека, внука актера Олега Янковского, стали видеть в обществе дочери ресторатора Аркадия Новикова Александры. Впрочем, не так давно Иван снова стал встречаться с Верой.

Также со сцены Янковский отметил, что с утра разговаривал со своей бабушкой. Родственница неожиданно сказала ему, что он ничего не выиграет за свою роль в «Тексте». Как отметил Иван, актриса Вера Зорина считала, что главные награды соберет картина «Одесса» Тодоровского, сообщает «Комсомольская правда».