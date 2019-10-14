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Оксана Фандера рассекретила, с кем делит постель

51-летняя актриса опубликовала в личном микроблоге фото своего семейного счастья.

Оксана Фандера рассекретила, с кем делит постель
Оксана Фандера/Фото: https://www.instagram.com/p/B3kGtK3lL1mZ4zrFN7TokvatHTo3v-3bw19xJI0/

51-летняя актриса Оксана Фандера поведала, с кем делит постель. Счастливая фотография появилась в личном микроблоге в Instagram. В кадре поседевшая Фандера трогательно прижимается к своему лучшему другу – собаке по имени Кефир (или по-домашнему Фира). Счастливый питомец подставил хозяйке свое мягкое пузо, артистка же поспешила воспользоваться этим и уткнулась в него носом.

Сам кадр Оксана сопроводила не менее трогательной подписью: «Она не верила в существование ангелов, пока не влюбилась в одного из них. Самого смешливого и нелепого из всех». Подписчики поспешили похвалить снимок и отметили, что нет ничего лучше «вкуснейшего конопатого пуза». «Собака – это целый мир, понимаю вас», «Каждый собачник знает, что ангелы существуют», «Человеко-собачий симбиоз», — пишут люди.

Оксана Фандера
Оксана Фандера/Фото: Лариса Кудрявцева/КП

Напомним, не так давно Фандера заявила, что не будет больше маскировать седые волосы. Артистка перестала использовать окрашивание, потому что стремится к естественности. Отметим, на прошлой неделе супруг актрисы Филипп Янковский отпраздновал день рождения — ему исполнился 51 год. Пара не стала устраивать пышных торжеств, а предпочла отметить день в семейном кругу.

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Оксана Фандера рассекретила, с кем делит постель
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