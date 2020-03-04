«Не зазвездился»: Борис Дергачев – о работе с Милошем Биковичем на съемках «Отеля «Белград»

В кинотеатре «Октябрь» прошел закрытый показ нового фильма «Отель «Белград», в котором сыграли полюбившиеся отечественному зрителю актеры Милош Бикович, ставший мегапопулярным после картины «Холоп», и Борис Дергачев, известный по сериалу «Фитнес».

Съемки новой комедии проходили на родине Биковича, в Сербии. У Дергачева небольшая, но, по его словам, очень яркая и смешная роль. В интервью порталу Teleprogramma.pro он признался: никаких трудностей в общении со звездой «Холопа» он не испытал.

«Когда я начинаю работать с людьми, у которых популярность шарахнула выше крыши, я всегда волнуюсь, потому как надо найти с ними общий язык. Ведь люди бывают разные, — объяснил актер. – В случае с Милошем не пришлось ничего искать. Несмотря на то, что он плохо разговаривает по-русски, мы с ним очень хорошо общались, у нас получился сербско-балканско-русский диалог. Он совсем не зазвездился».

По сюжету новой комедии, Паша, которого сыграл Бикович,— племянник бывшей хозяйки «Элеона», является хозяином пятизвездочной гостиницы в столице Сербии. Ему предстоит свадьба с дочерью местного мафиози. И тут на горизонте появляется его бывшая пассия из России.