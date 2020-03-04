Борис Дергачев о съемках в «Отель «Белград»: «Чтобы найти туалет — приходилось играть в «крокодила»

5 марта состоится премьера фильма «Отель «Белград», одним из продюсеров которого выступил исполнитель главной роли, уже известный в России актер Милош Бикович.

В преддверии премьеры, мы расспросили одного из актеров, снявшихся в новой комедии — Бориса Дергачева, и узнали, как ему работалось над фильмом.

«В Сербии всегда готовы угостить и едой, и выпивкой»

— С кем из актеров у вас сложились во время работы самые теплые отношения?

— С Дианой Пожарской. Мы очень с ней подружились, некоторое время находились в одном вагончике, и это было весело. К нам приходила мама Дианы, и мама Милоша Биковича, в общем, такая была семейная история…

— Как вообще проходили съемки фильма? Очень уставали, хватало ли времени выспаться, нормально поесть? Ведь нужны были силы для работы…

— Что-что, а поесть нам в Сербии давали хорошо. Было вкусно, и все были всегда готовы угостить не только едой, но и выпивкой. Но, так как нужно было работать, мы этим не злоупотребляли.

«Милош Бикович – очень хороший парень!»

— Как вам работалось вместе с Милошем Биковичем? После выхода на экраны фильма «Холоп» он стал настоящей звездой, не отразился ли его звездный статус на поведении?

— Нет, Милош очень хороший парень. Когда я начинаю работать с людьми, у которых популярность шарахнула выше крыши, я всегда волнуюсь, ведь надо как-то найти с ними общий язык. Ведь люди бывают разные.

В случае с Милошем не пришлось ничего искать. Несмотря на то, что он плохо разговаривает по-русски, мы с ним очень хорошо общались, у нас получился сербско-балканско-русский диалог. Он совсем не зазвездился.

Знаете, мы все думали – вот мы приехали в Сербию, а Милош там звезда… Нет, он звезда в России! Но главное – он очень хороший парень!

«Моя роль небольшая, но яркая»

— Ваш персонаж вам понравился?

— Мне понравилось, что каждое появление в кадре моего персонажа начиналось и заканчивалось шуткой. Сценаристы сами признавались, что они потратили на него много сил и времени.

И я вместе с креативным продюсером и режиссером тоже добавил кое-что, так что персонаж «заиграл». Роль ведь небольшая, и надо, чтобы она была яркая, чтобы разбавляла весь романтизм и инфантилизм отношений главных персонажей.

«Сербские актеры – настоящие профессионалы»

— Происходили ли во время съемок какие-то необычные ситуации?

— Вы знаете, постоянно! Начиная с того, что я не очень хорошо говорю по-английски, а сотрудники гримерного цеха, костюмерного цеха, ассистенты по актерам, с которыми у меня было непосредственное сотрудничество, — никто из них совершенно не разговаривал по-русски.

Доходило до смешного. Все вопросы – где туалет, где вода, как найти вагончики – мне приходилось изображать, как в игре «крокодил», жестами и мимикой. И меня все понимали.

На самом деле, если они медленно говорили по-сербски, я их начинал понимать. Но им казалось, что я лучше пойму английский, и они начинали говорить по-английски. А славянский язык, как выяснилось, мне более близок.

Что мне реально понравилось – так это сербские актеры. Они настоящие профессионалы, замечательные артисты, фактурные.

Они показали не поверхностную игру, очень глубокую, даже если им приходилось играть небольшую роль. За их работой очень клево наблюдать. Я порадовался такому опыту. Они веселые очень, мы все время смеялись.

С нетерпением ждем премьеры «Отеля «Белград»!