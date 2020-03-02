Пиар-менеджер Началовой о трагедии с сухим льдом: «Я учу своего сына трусости»

Анна Исаева пришла на «Пусть говорят», чтобы высказать свое мнение о трагедии блогера Екатерины Диденко.

Пиар-менеджер Юлии Началовой, Анна Исаева, призвала родителей быть внимательнее и обсуждать со своими детьми последствия некоторых шалостей. Подобную позицию гостья озвучила на передаче «Пусть говорят», куда она пришла высказаться по ситуации с блогером Екатериной Диденко.

Напомним, в день 29-летия интернет-деятеля в столичной бане умерло три человека — все они прыгнули в бассейн, в котором предварительно растворяли сухой лед. Случившееся с соотечественниками многих не оставило равнодушным. Некоторые звезды и их официальные представители поспешили высказать свою точку зрения.

Анна Исаева сделала акцент на такой важной детали, как смелость. Она рассказала, что при просмотре видео обратила внимание на слова одного из гостей «Кто здесь самый смелый?». Прыгнувший в воду и причисливший себя к самым смелым мужчина по имени Вячеслав и стал первым пострадавшим от эксперимента.

«Очень больно терять близких! Знаете, я учу своего сына аккуратности и даже трусости. Я считаю, что иногда нельзя быть смелым. Нужно понимать, что иногда ты рискуешь жизнью. Родители должны посмотреть на это и осознать, какая степень ответственности на них лежит. Каждый должен поговорить со своим ребенком и сказать, что иногда лучше отступить», — произнесла она важную мысль.

В свою очередь, другие гости подметили, что жертвами веселья стали вовсе не дети. Исаева же подметила, что случай с сухим льдом — это лишний повод, чтобы предостеречь детей от непоправимых решений. А несовершеннолетние, в свою очередь, обязательно посмотрят страшное видео в интернете.