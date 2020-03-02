«Никуда не спешили»: блогер Диденко раскритиковала действия врачей после трагедии с сухим льдом

29-летний «аптечный блогер» Екатерина Диденко обвинила врачей в недостаточном оказании медицинской помощи. Свои соображения девушка, на чьем дне рождения произошла страшная трагедия с сухим льдом, озвучила у Дмитрия Борисова в передаче «Пусть говорят».

Диденко вспомнила, что присутствующие на мероприятии в бане люди далеко не сразу поняли, что именно произошло. Предпринимать действия гости начали лишь тогда, когда самый первый прыгнувший — мужчина по имени Слава — скрылся под толщей воды.

Когда мужчину достали, он был весь синий, вспоминает Диденко. После этого остальные бросились к бассейну, чтобы помочь выбраться тем, кто прыгнул вслед за Вячеславом. Последним из безвоздушного плена вытащили супруга Екатерины — Валентина.

«Пришли врачи. Они начали просто ходить, никуда не спешили. Я кричу: «Помогите!» Просила их, чтобы остановились рядом со мной, а они проходили мимо и куда-то дальше шли. Они ходили так, будто тут вообще ничего не происходит. Один сделал пару вдохов мужу через тряпочку и все», — возмутилась она.

До госпитализации, вспомнила Диденко, Валентин начал дышать. Что было дальше, она помнит уже смутно.