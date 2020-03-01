«Любовь наполнит сердца»: Киркоров поздравил Пугачеву с праздником желтых цветов

Поп-король сцены Филипп Киркоров и после развода с Аллой Пугачевой сохранил с ней дружеские отношения. Помимо всего прочего, свою восьмилетнюю дочь Аллу-Викторию певец назвал в честь самых дорогих ему женщин: ныне покойной мамы — Виктории Марковны — и Примадонны отечественной эстрады. Бывший супруг артистки тесно общается с ее семьей: 48-летней дочерью Кристиной Орбакайте и даже шоуменом Максимом Галкиным.

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Примечательно, что Киркоров не забыл поздравить Аллу Борисовну с праздником желтых цветов. По традиции каждый год Примадонна отмечает первое воскресенье весны вместе со своими близкими. Таким образом, как говорит Филипп Бедросович, его бывшая жена «разрешает весну».

«И снова именно она «разрешает весну». По уже почти полувековой традиции. Где и с кем — как всегда неизвестно, но, тем не менее, именно она и ее друзья сегодня скажут хором несколько раз подряд закодированную фразу «весну разрешаем» и все начнется снова, и любовь наполнит сердца даже самых черствых и неулыбчивых людей! А мы с вами тут скажем и присоединимся к этому замечательному хору «весну разрешаем», весна идет, весне дорогу», — вторит певице Киркоров.

Сама Пугачева утверждала, что больше всего ей нравятся полевые цветы. Вместе с мужем Максимом Галкиным певица воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу. По словам артистки, ей очень хочется увидеть, какими станут ее дети, когда вырастут.