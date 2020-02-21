Стилист Киркорова озвучил сумму, которую поп-король тратит в год на одежду

Как отметил Арсен Айрапетов, на внешнем виде певец не экономит.

Стилист поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова Арсен Айрапетов заявил, что музыкант тратит в год на одежду 1,2 миллиона евро. При этом на коллекцию одного бренда уходит порядка двухсот тысяч евро. Поп-король сотрудничает сразу с несколькими брендами.

Как заметил Айрапетов, Филипп Киркоров не привык экономить на одежде и на своем внешнем виде. К примеру, не так давно он появился на программе «Вечерний Ургант» в тунике, которая стоит 280 тысяч долларов.

Как заметил Арсен Айрапетов, дорогие вещи показывают уровень артиста. «Можно на KIA Rio ездить, а не на Maybach, — тоже дешевле», — подчеркнул он.

Как считает стилист, поп-король тратит на одежду больше всех в мире. Даже известный модник британский певец Элтон Джон ему в этом деле не соперник. Айрапетов заметил, что такого гардероба, как у Филиппа Киркорова больше нет ни у кого в мире, сообщает «МК».