«У Саши много игрушек, какой кошмар»: Рудковская поиронизировала над слова хейтеров

Музыкальный продюсер уточнила, что не видит ничего предосудительного в том, что мальчишки играют в стрелялки, прыгают и бегают по всему дому.

45-летняя Яна Рудковская на личной страничке в Instagram пообщалась с верными почитателями. На этот раз музыкальный продюсер решила вступиться за нормальное детство своего семилетнего сына Саши. Так, обращаясь к подписчикам, возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко уточнила, что после того, как в профиле Гном Гномыча появился свежий видеоролик с его субботним времяпрепровождением, в Instagram «разгорелись дебаты» относительно того, что у сына фигуриста слишком много игрушек и он с них «не сдувает пылинки». Нашлись и те, кто, по словам Рудковской, предложили ей отдать некоторые вещи в детский дом, сославшись на то, что другим детям эти игрушки будут нужней.

«У Саши много игрушек , какой «кошмар»… Как «ужасно» мальчик со своим другом играет в стрелялки! Дорогие мамочки, открою вам маленький секрет, я тоже бегала во дворе с мальчишками с пистолетом и рогаткой! И ничего, нормальным человеком выросла! И считаю, что мои дети должны играть в то, что им нравится!! У них пацанская тема… На то они и дети ,чтобы бегать и прыгать» — поиронизировала над слова хейтеров Яна.

При этом, супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко уточнила, что они с мужем на регулярной основе стараются передавать новые игрушки и вещи в детские дома.