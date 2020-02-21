«Спелая вишня»: Рудковская позировала в платье с бархатным лифом и юбкой из шифона

45-летняя супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко предстала на красной дорожке в наряде от Dior.

Яна Рудковская посетила премию «Новое Радио Awards» на ВТБ Арене. На красной ковровой дорожке 45-летняя супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко позировала в платье-бюстье с бархатным лифом и шифоновой юбкой. Примечательно, что музыкальный продюсер отдала предпочтение наряду от Dior.

При выборе вечернего туалета знаменитость сделала ставку на оттенок спелой вишни. Об этом сама бизнесвумен рассказала на личной страничке в Instagram. Образ Яны дополнили лаковые сапоги-ботфорты того же оттенка.

Возлюбленная Евгения Плющенко поддержала тренд на монохром вплоть до аксессуаров. На светском рауте знаменитость позировала с вишневой сумочкой клатч. Примечательно, что перед объективами фотокамер Рудковская предстала в гордом одиночестве.

Еще на церемонии вручения премии журнала Glamour «Женщина года — 2019» супруг Яны заверил, что появляясь на подобных мероприятиях, он отбывает своеобразное наказание. Плющенко старается как можно реже бывать в свете, время от времени сопровождая жену на ту или иную звездную церемонию.

«Цвет настроения — спелой вишни или винишка, кому что ближе. От Dior», — отметила Яна.

Среди приглашенных гостей премии была замечена Юлианна Караулова и певица Zivert. Выпускница «Фабрики звезд», а ныне подопечная Яны Рудковской расположилась за одним столиком с бизнесвумен. Юлианна примерила топ-бюстье, накинув поверх пиджак оверсайз.

«Кто там пишет что премия newradio.ru не модная?! Я за столом между двумя Юлиями! Zivert и Юлианной Карауловой, зажигаем под Little big band. И это только начало!» — добавила супруга Евгения Плющенко.

К слову, на красной дорожке также отметились Айза Анохина, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Виктория Дайнеко, Тима Белорусских и многие другие.