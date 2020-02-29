«Вы что такая злая-то?»: Рудковская публично раскритиковала Ирину Шихман

Дима Билан три месяца назад дал откровенное интервью Ирине Шихман. Тогда он раскрыл подробности скандала в Самаре о нерожденных детях и ссорах с коллегами по шоу-бизнесу. Лишь на днях артист посмотрел YouTube-шоу «А поговорить?» со своим участием и был возмущен.

Он увидел в поведение ведущей провокацию. Певец посчитал, что журналистка хотела вывести его на чистую воду, хотя кроме личной жизни он ничего не скрывает. Артист с грустью заявил, что лучше бы согласился на беседу с Ксенией Собчак.

Поддержала Билана и его продюсер Яна Рудковская. Светская львица показала свой скромный завтрак с яичницей и вишней. Во время трапезы она порассуждала о случившемся. Она считает, что ее подопечный не заслужил такого обращения.«Как-то больно стало внутри», — заявила продюсер. Она напомнила, что Дима выпустил 70 хитов, на его концертах всегда аншлаги.

«Я вот одного не могу понять, если у тебя неприязнь к артисту ( я про интервьюера ), зачем ты больше года добиваешься у него интервью!? Вот для чего? Я просто понять хочу, может кто-то подскажет? В погоне за сенсацией сидеть и в буквальном смысле всячески уничтожать человека, который приехал к тебе на интервью после марафона из 24 концертов, уставший, но приехал, потому что обещал дать тебе интервью! Удивительно, как он вообще это выдержал морально? От просмотров этого диалога не только хочется поставить дизлайк, хочется закричать в рупор в ухо интервьюеру: «Вы что такая злая-то ?!», — высказалась Рудковская.

Она отметила, что из-за таких ситуаций и сама редкое дает интервью. Яна поделилась, что Билан также дал интервью Алене Жигаловой в ее передаче «Алена, блин» и предложила сравнить эти два интервью.

Светская львица считает, что артистам не стоит раскручивать аккаунт человека, который недолюбливает героев своих же передач. Многие пользователи Сети согласились с продюсером. Они отметили, что Билану стоило уйти со съемок сразу.