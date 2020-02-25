«Приходится жертвовать»: Билан перенес концерт в Кирове из-за недомогания

Сам исполнитель признался, что всю неделю тура по Германии выходил на сцену с сильной болью.

Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за недомогания. О том, что мероприятие не состоится, заслуженный артист предупредил своих поклонников практически за сутки до его начала.

Недавно вернувшийся из тура по Германии певец рассказал, что всю неделю выступал за рубежом с сильной болью. Вернувшись домой на несколько часов, Билан почувствовал себя хуже и вынужден был обратиться к медикам за помощью.

Что именно стало причиной недомогания, Билан не рассказал. Однако многие поклонники творчества артиста знают, что Дима давно страдает от болей в ноге – он перенес серьезную операцию после перелома. Датой нового выступления назначили 23 марта. Кроме того, «загладить вину» он планирует эксклюзивным подарком для каждого гостя.

«Впереди очень много суперпроектов, у меня плотный график без единого выходного, и мне необходимо хотя бы 1 день посвятить себе, чтобы ситуация не стала хуже! Мне приходится пожертвовать этим концертом! Надеюсь на ваше понимание», — написал он.

Поддержала своего «подопечного» продюсер Яна Рудковская. В комментариях она написала, что Билан организовывает по 24 концерта в месяц, а это достаточно высокая нагрузка. Диме она пожелала отлежаться и восстановиться, а затем привезти крутое шоу в Петербург.