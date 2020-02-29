«Жаль, что не к Собчак пошел»: Билан в пух и прах разнес интервью с Шихман трехмесячной давности

Дима признался, что лишь недавно посмотрел передачу с собой и остался шокирован увиденным.

Дима Билан набросился на Ирину Шихман с критикой спустя три месяца после выхода интервью с ним в передаче «А поговорить?». В студии YouTube-шоу заслуженный артист России появился в декабре: он откровенно рассказал о личной трагедии с неродившимися детьми, оправдался за скандал в Самаре, поведал конфликтах с коллегами по шоу-бизнесу.

Выпуск получился скандальным: многим зрителям не понравилось, как Ирина Шихман общалась со своим гостем. При 17 тысячах лайков серия получила 19 тысяч дизлайков.

На днях Билан посмотрел эфир со своим участием и остался им очень недоволен. В Instagram певец заявил, что рассмотрел в поведении Ирины провокацию и желание вывести его на чистую воду, хотя он и без того «как тритон в ней живет». Артист заявил, что ему нечего скрывать, именно поэтому он согласился на участие в беседе.

Также исполнитель подметил, что Шихман, судя по всему, не уважает не только его, но и всех представителей отечественной эстрады. По ее поведению Билан сделал вывод, что артисты для журналистки – «люди слишком медовые».

«А знаете что самое страшное? Они, эти люди, вешали в своих сториз инфо о том что я заказал дизлайки! Вы понимаете теперь что-то об ангажированности их мозга? Мне так жаль, что я вообще туда пошел! Причем и Ксения Собчак меня звала; я думал, ну ок, Шихман не испорчена… а вот вам!», — излил свой негатив певец.

Примечательно, что после поста Билана в Instagram Шихман пришли недовольные. Под последним фото Ирины люди оставляют гневные комментарии, защищая своего кумира. «Не видела интервью с Биланом, но вам полный дизлайк! Ваше неизвестное пока мне имя будет ассоциироваться с этой историей. Позор», — выразила мнение группы одна из девушек.