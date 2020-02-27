«Все хорошо»: Дибров выписался из больницы после микроинсульта

Вернуться к работе ведущий программы «Кто хочет стать миллионером» планирует в самое ближайшее время.

Переживший микроинсульт 60-летний Дмитрий Дибров выписался из больницы. Под наблюдением медиков шоумен провел около 10 дней. Новостями о своем самочувствии ведущий «Кто хочет стать миллионером» поделился с журналистами. Он рассказал, что на данном этапе чувствует себя лучше, чем несколько дней назад. Сейчас Дмитрий уже приехал домой и призывает не переживать за него.

«Чувствую себя хорошо. Все отлично. Уже дома», — передает его слова ТАСС.

Вернуться к работе над новыми и старыми проектами Дибров планирует уже в пятницу, 28 февраля.

Напомним, 17 февраля во время посещения кинотеатра «Октябрь» в Москве Дмитрий Дибров потерял сознание. Рядом с телеведущим в этот момент находился Леонид Якубович — он быстро вызвал на место скорую помощь. После долгих обследований медики выявили у знаменитости микроинсульт. Не переживать за состояние супруга призывала Полина Диброва — жена контролировала все манипуляции, проводимые с главой семьи.