Директор Диброва сообщил, что обследование ведущего подтвердило микроинсульт

Полное обследование Дмитрия Диброва подтвердило микроинсульт у 60-летнего ведущего. Об этом журналистам рассказал директор шоумена Табриз Шахиди.

Официальный представитель рассказал, что медики провели максимально возможное в данном случае изучение и пришли к выводу, что причиной потери сознания Диброва в кинотеатре «Октябрь» стал именно сердечный приступ.

Сейчас Дибров по-прежнему находится в Боткинской больнице и, скорее всего, проведет там ближайшие 7-10 дней.

«Дмитрий чувствует себя удовлетворительно, передвигается самостоятельно, питается хорошо, находится в собственной палате. Созванивается с друзьями и близкими», — приводит слова Шахиди ТАСС.

Ранее сам Дибров сообщения об инсульте у себя опроверг. Ведущий сообщил, что если бы данные были правдой, он бы по телефону разговаривать не мог.

Появились в Сети также и кадры падения Дмитрия в кафе кинотеатра «Октябрь». На них видно, что телеведущий рухнул на пол лицом вниз. Тут же к Диброву подбежали находящиеся неподалеку люди: они помогли ему перевернуться, открыли окно, чтобы в помещение поступал воздух.

А затем Диброва перенесли на носилки, чтобы врачи сумели оказать пациенту помощь. Отмечается, что в момент госпитализации Дмитрий находился в сознании и смотрел по сторонам.