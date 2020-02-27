«Сережа женат на работе»: Кудрявцева назвала причину развала отношений с Лазаревым

Лера Кудрявцева назвала работу главной причиной ее расставания с Сергеем Лазаревым. Телеведущая встречалась с исполнителем четыре года, в 2012-м пара распалась. Сразу после этого певец заявил, что с Лерой ему нравилось просто дружить, как жену и мать своих детей, он ее не рассматривал. Этими словами Лазарев спровоцировал слухи о том, что на самом деле никаких отношений между ним и Кудрявцевой не было — ведущая якобы была нужна как своеобразная маскировка нетрадиционной ориентации певца.

В передаче «Алена, блин» Кудрявцева призналась – она на самом деле любила Сергея. Причиной же расставания она назвала помешательство Лазарева на работе. В какой-то момент Кудрявцева захотела иметь полноценную семью, Сергей же делал ставку на заработок и гастроли. Бороться за отношения Лера не хотела и достаточно быстро переключила внимание на нового мужчину.

«Я влюбилась потом. Сережа, кстати, долго не разговаривал со мной из-за этого. Лазарев просто был женат на своей работе, я хотела детей. Мы разговаривали о малышах, думали, но не сложилось. С тех пор столько времени прошло!» — улыбнулась гостья.

Лера призналась — она понимает, что вопрос отношений с Лазаревым все равно висит в воздухе, но обсуждать их она не хочет. В частности, именно по этой причине она достаточно редко дает интервью.