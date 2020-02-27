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«Вся переделанная»: Кудрявцева рассекретила количество своих пластических операций

Зрители нередко обвиняют телеведущую в том, что она регулярно прибегает к услугам хирургов.

«Вся переделанная»: Кудрявцева рассекретила количество своих пластических операций
Телеведущая Лера Кудрявцева. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Лера Кудрявцева рассекретила точное количество пластических операций. 48-летняя телеведущая стала новой гостьей YouTube-шоу «Алена, блин». Напомним, что в конце декабря Кудрявцева оказалась на операционном столе – ей внезапно удалили импланты. После этого Лера стала активно обсуждать с фолловерами опасность различных косметических вмешательств в естественную жизнь организма.

Тут же к разговору подключились хейтеры. В комментариях они регулярно писали, что Лера регулярно пользуется услугами «специалистов по красоте». Кудрявцева поспешила достоверно рассказать, сколько пластических операций на самом деле она перенесла. Выяснилось, что красота знаменитости дана ей природой. Единственное, что она корректировала – грудь.

«Они постоянно пишут, что я вся переделанная. Готова, чтобы ко мне пришел доктор и полностью меня осмотрел и сказал, что изменено, а что – нет. Мне даже муж говорит – да ты нос делала, посмотри на свои старые фотографии, какой раньше был шнобель», — посмеялась она.

Секретом изменений во внешности Лера назвала удачный макияж. Ведущая также призналась, что абсолютно не боится старости – она прекрасно осознает, что рано или поздно это ждет каждого. Прибегать к бесконечным поправкам внешности Кудрявцева не намерена.

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