«Просто до слез!»: сын Лазарева трогательно поздравил отца с 23 февраля

Никита, пятилетний сын Сергея Лазарева, устроил своему отцу сюрприз. В честь 23 февраля он выучил стихотворение и выразительно прочитал его наизусть.

Строчки из стихотворения Мелоэтты Андреевой, которые произнес малыш, действительно способны растопить любое мужское сердце, а уж любящего отца – и подавно.

«Хочу, чтоб ты был счастлив, Успешен, и здоров! Ты самый замечательный И лучший из отцов!» — произнес малыш.

Видео с поздравлением от наследника певец разместил в личном блоге.

«Мое счастье, обожаю! Просто до слез!» — прокомментировал его Сергей.

Напомним, ранее мы писали о Владе Соколовском, который признался, что на 23 февраля его редко балуют ценными подарками. Певец заметил, что 8 марта в нашей стране отмечают гораздо пышнее, чем мужской праздник.