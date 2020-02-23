«В Исландии не закрывают двери в домах, не запирают гаражи, не запрещают детям гулять допоздна»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Я за создание союза в жизни, а не брака»
Анастасия Волочкова

«Просто до слез!»: сын Лазарева трогательно поздравил отца с 23 февраля

Маленький Никита выразительно прочитал стихотворение.

«Просто до слез!»: сын Лазарева трогательно поздравил отца с 23 февраля
Сергей Лазарев. Фото: Global look press

Никита, пятилетний сын Сергея Лазарева, устроил своему отцу сюрприз. В честь 23 февраля он выучил стихотворение и выразительно прочитал его наизусть.

Строчки из стихотворения Мелоэтты Андреевой, которые произнес малыш, действительно способны растопить любое мужское сердце, а уж любящего отца – и подавно.

«Хочу, чтоб ты был счастлив,

Успешен, и здоров!

Ты самый замечательный

И лучший из отцов!»  — произнес малыш.

Видео с поздравлением от наследника певец разместил в личном блоге.

«Мое счастье, обожаю! Просто до слез!» — прокомментировал его Сергей.

Напомним, ранее мы писали о Владе Соколовском, который признался, что на 23 февраля его редко балуют ценными подарками. Певец заметил, что 8 марта в нашей стране отмечают гораздо пышнее, чем мужской праздник.

Тэги

23 февраляподарок на 23 февраляпоздравление с праздникомСергей ЛазаревСергей Лазарев последние новости
Loading...