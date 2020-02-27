Так создаются шедевры: создатели «Пушистых мошенников» рассказали о работе над мультфильмом

Более 500 человек трудились над этим проектом шесть лет.

27 февраля на экраны кинотеатров России вышел новый анимационный проект «Пушистые мошенники». Главных персонажей озвучили артист Александр Ревва и его дочка Алиса. Причем если девочке досталась роль положительная, то вот ее папе пришлось подарить свой голос антагонисту, злому волку.

Портал Teleprogramma.pro узнал все подробности о новом мультфильме, способном конкурировать даже с проектами Pixar.

Если кто-то думал, что создать мультфильм легче, чем снять полнометражное кино, то это большая ошибка. Если это экранизация какой-либо книги, то сначала нужно получить права на работу над проектом. После пишется сценарий, распределяется финансирование, а также ведутся поиски дополнительных продюсеров.

Затем начинается работа над самим мультфильмом, рисуются персонажи, а вместе с ними делается и раскадровка. Далее происходит озвучка, а уже после герои обретают трехмерный вид, какими зрители видят их в кинотеатрах. Далее звукорежиссер не покладая рук трудится над звуком, убирая все лишнее, а уже после начинается финальный этап, создание трейлеров и продажа проекта в разные страны.

Сколько же времени и сил ушло на создание «Пушистых мошенников»? Над проектом работали более 500 человек на протяжении почти шести лет.

«Чтобы создать лишь одного персонажа, к примеру, такого как волк Лупо, специалистам требовалось порядка двух месяцев», — рассказали создатели мультфильма.

Труд получился титанический, а результат вы можете посмотреть сами: «Пушистые мошенники» уже идут в кинотеатрах страны.