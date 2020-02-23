Первые шаги в кино: дочка Александра Реввы озвучила персонажа мультфильма

Один из самых знаменитых выходцев из Comedy Club Александр Ревва вместе со своей старшей дочерью Алисой представили мультфильм «Пушистые мошенники». Артист подарил свой голос и харизму волку Лупо.

Интересно, что шоумен не работал в одиночестве, ведь компанию ему составила старшая дочь Алиса. Как отмечает девочка, ее папе лучше всего удаются роли злодеев, так что это был самый подходящий кандидат для волка.

А вот Алисе достался более положительный персонаж, бельчонок Мира. По словам молодой актрисы, это веселый зверек с добрым характером, девочка даже сравнила ее со своем младшей сестрой Амели. Также Алиса поделилась с представителями СМИ своими увлечениями, как выяснилось, девочка любит петь, что очень пригодилось во время процесса озвучивания. Она отметила, что мультфильм ей очень понравился, равно как и всей семье.

Отметим, что «Пушистые мошенники» — это история о бельчонке Тьюме и ежихе Латте, которые хотят похитить бриллиант у короля медведей Бантура. В широком прокате мультфильм появится 27 февраля.