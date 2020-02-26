Ученые подготовили вакцину от коронавируса и готовятся к ее испытаниям

Вот только испытания на людях пройдут очень не скоро.

Ситуация с коронавирусом набирает обороты: эпидемия добралась и до Италии, число зараженных там исчисляется сотнями, больше десяти человек погибли. Из-за сложившейся ситуации модные показы проходят в пустых залах с трансляцией в интернет, а киноделы отменяют съемки фильмов в потенциально опасных зонах.

Даже пианист Денис Мацуев предпочел отменить концерты в двух городах Италии, чтобы не подвергать опасности свою команду и любителей классической музыки.

Тем временем компания Moderna объявила о том, что вакцина от коронавируса практически готова, осталось только провести испытания на людях. Но есть одна большая проблема, как сообщает издание BGR, ученые планируют провести первые тесты только в июле.

О побочных эффектах пока ничего не известно, хотя стоит заметить, что такие короткие сроки создание вакцины впечатляют.