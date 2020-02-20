Город-призрак: в Сети появился документальный фильм о коронавирусе в Китае

Проблема с коронавирусом из Китая все еще не решена, люди продолжают болеть, а премьер-министр России Михаил Мишустин 19 февраля подписал распоряжение о временном запрете на въезд китайцев в Россию.

Тем временем в Сети появился короткометражный фильм Wuhan: The Long Night («Ухань: длинная ночь») и за короткий срок собрал миллионы просмотров в популярной в Китае социальной сети Weibo, сообщает издание Independent.

Создатель короткометражки, режиссер Лан Бо, снял на видео Ухань, именно там началось распространение болезни. Изначально в городе планировалось снимать совсем другой проект, художественный, но нахождение в зоне карантина быстро изменило первоначальные планы съемочной группы.

Так что получилась короткометражная работа, которая показывает, как коронавирус повлиял на некогда оживленный город. Мегаполис с 14 миллионами жителей стал напоминать город-призрак.

Посмотреть фильм можно здесь.