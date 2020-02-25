Объявивший о пополнении в семье Яглыч снялся в новом сериале ТНТ

Объявивший о пополнении в семье 37-летний Владимир Яглыч снялся в новом сериале для телеканала ТНТ. В психологическом триллере «Колл-центр» актер из фильма «Ночная смена» отказался на одной площадке с другими популярными медийными персонами — сыном ныне покойного художественного руководителя МХТ им. Чехова и «Табакерки» Олега Табакова — Павлом, актрисой из фильма «Дуэлянтъ» Юлией Хлыниной, которая также отметилась в ленте «Лед-2» с Марией Ароновой и Александром Петровым в главных ролях.

В сериале с Яглычем также снимались Стася Милославская и Никита Кукушкин. Согласно сюжетной линии, действие развивается в ничем не примечательном московском высотном здании, где и располагается офис колл-центра. Драматургии всей истории добавляет сообщение о том, что в одном из помещении заложена бомба.

С той самой минуты неизвестные, называющие себя мамой и папой, требуют от заложников беспрекословно выполнять все их указания, угрожая в случае неповиновения взорвать здание. На фоне происходящего главные герои ленты выдают свои главных страхи и секреты.

Таким образом, согласно задумке авторов и продюсеров сериала, в ленте были затронуты как остросоциальные, так и личностные конфликты. Каждая серия более чем наполовину состоит из воспоминаний заложников о событиях, которые произошли до захвата колл-центра. Благодаря этим флэшбекам герои обретают свою историю и становятся объемными персонажами.

Комментируя участие в ленте, Владимир Яглыч поделился своими впечатлениями от сотрудничества с режиссерами и сценаристами — Натальей Меркуловой и Алексеем Чуповым.

«Авторы сериала Меркулова и Чупов всегда делают качественное кино и умеют найти что-то новое и необычное. Я редко встречаю людей, настолько одержимых своей профессией. Они патологически увлечены тем, что они делают», — добавил актер.

Как уже писал портал Teleprogramma.pro, Яглыч подтвердил информацию о том, что ее избранница Антонина Паперная ждет второго ребенка. Кроме того, супруги впервые показал двухлетнюю дочку Еву, снявшись в свежей фотосессии для одного из глянцевых журналов.

Сериал «Колл-центр» будет показан в 22:00 в линейке сериалов «Сделано PREMIER» на канале ТНТ и видеоплатформе PREMIER.