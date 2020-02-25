«Для меня было счастьем»: Крутой поддерживает общение с сыном покойного Хворостовского

65-летний композитор почтил память оперного певца, ушедшего из жизни два года назад.

Игорь Крутой на личной страничке в Instagram рассказал подписчикам о том, что он до сих пор поддерживает общение с сыном ныне покойного Дмитрия Хворостовского — 16-летним Максимом. Наследника оперному певцу подарила его вторая жена Флоранс Илли.

У юноши есть и младшая сестренка — двенадцатилетняя Нина. По словам композитора, он был рад тому, что сын Дмитрия прислал ему смс-сообщение в новогоднюю ночь, поздравив с наступающими зимними праздниками. Кроме того, Игорь Яковлевич подчеркнул, что ему было важно услышать мнение Максима по поводу альбома «Дежавю», над которым ныне покойный Хворостовский работал вместе с Крутым.

Композитор сослался на слова юноши, заверив, что сын Дмитрия по прошествии времени стал совершенно по-другому понимать каждую ноту и каждое слово, спетое его отцом.

Крутой напомнил, что среди нас есть люди, которые проносятся по жизни, как сверкающие кометы — они быстро сгорают, но оставляют в наших душах неизгладимый след. По словам артиста, сколько бы ни прошло времени, в его сердце всегда найдется особое место, которое будет отдано прославленному оперному певцу, ушедшему из жизни так рано, в возрасте 55 лет.