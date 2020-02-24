Теперь официально: жена Овечкина подтвердила вторую беременность

34-летний Александр Овечкин старше своей избранницы на восемь лет. Примечательно, что ныне покойная мама Анастасии Шубской — актриса Вера Глаголева одобрила кандидатуру хоккеиста на роль зятя. Сам спортсмен с таким же уважением относился к тёще. Пара поженилась еще августе 2016 года. Спустя год, молодожены устроили пышное торжество, пригласив на праздник самых близких друзей и родственников. Бывшая супруга Родиона Нахапетова успела выдать младшую дочь замуж. Однако первенца Анастасии она так и не увидела.

Актриса ушла из жизни в 2017 году после продолжительной болезни и борьбы с онкологическим заболеванием. Ей был всего 61 год. В августе 2018 года Шубская впервые стала мамой. Она подарила своему избраннику сына Сергея. Этим летом малышу исполнится два годика.

Примечательно, что после празднования Дня защитника Отечества возлюбленная хоккеиста решила рассекретить вторую беременность. На личной страничке в Instagram Анастасия опубликовала свежие кадры из недавней фотосессии. Перед объективом фотокамеры Шубская позировала вместе с мужем Александром Овечкиным и сыном Сергеем. Девушка показала округлившийся животик, официально подтвердив свое интересное положение.