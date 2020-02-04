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«Болельщик вздремнул»: годовалый внук покойной Глаголевой уснул на матче

Вместе с малышом возлюбленная Александра Овечкина пришла на хоккей.

«Болельщик вздремнул»: годовалый внук покойной Глаголевой уснул на матче
Вера Глаголева и Анастасия Шубская (Фото: Globallookpress.com)

26-летняя Анастасия Шубская время от времени старается посещать хоккейные матчи. Примечательно, что на одной из игр возлюбленная Александра Овечкина появилась вместе с годовалым сынишкой. Первенца от спортсмена младшая дочь ныне покойной Веры Глаголевой родила в августе 2018 года. Мама девушки скончалась незадолго до того, как ее внук появился на свет.

Актриса и режиссер ушла из жизни в августе 2017 года, ей был всего 61 год. Экс-супруга Родиона Нахапетова умерла за год до появления сына у ее младшей дочки. У Глаголевой также остались старшие наследницы: Анна и Мария. Сестры поддерживают между собой тесную связь.

Еще при жизни актриса одобрила выбор Анастасии Шубской и приняла в их большую семью будущего зятя Александра Овечкина. Спортсмен с большим уважением относился к Глаголевой.

Анастасия Шубская с сыном на хоккейном матче
Сын Александра Овечкина и Анастасии Шубской уснул на хоккейном матче (Фото: Instagram.com/nastyashubskaya)

В Stories Анастасия Шубская поделилась свежим кадром, запечатлев наследника от Александра Овечкина. Малыш заснул прямо на игре, уютно устроившись на руках своей мамы.

«Болельщик решил вздремнуть в перерыве», — отметила возлюбленная спортсмена.

В одном из недавних интервью модель призналась, что считает мужа идеальным отцом. Овечкин проявляет себя нежным, добрым и заботливым супругом. Хоккеист очень гордится наследником.

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Александр ОвечкинАнастасия ШубскаяВера Глаголевадети звездестественная красотаЗвездные детиКирилл Шубскийкрасота вне возраста
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«Болельщик вздремнул»: годовалый внук покойной Глаголевой уснул на матче
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