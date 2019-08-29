ЗВЕЗДЫ

«Нежный, добрый, заботливый»: Шубская рассказала, какой Овечкин дома

Знаменитый хоккеист много времени проводит с женой и годовалым сыном.

«Нежный, добрый, заботливый»: Шубская рассказала, какой Овечкин дома
Александр Овечкин/globallookpress.com

Александр Великий – такое имя носит неукротимый хоккеист Овечкин среди своих коллег. На льду – он настоящая гроза, однако дома спортсмен кардинально меняется и превращается в мягкого и пушистого мужа и папу. Об этом изданию Hello рассказала супруга хоккеиста Настасия Шубская.

Не так давно в их маленькой семье случилось сразу два праздника. Они отметили первый день рождения сына Сережи и его крестины. По этому поводу пара решила впервые показать широкой публике лицо своего мальчика. Он оказался поразительно похожим на папу.

Отца и сына сближает не только внешность. Настасия призналась, что у ее любимых Овечкиных есть какая-то удивительная сакральная связь. Хоккеист хочет находиться рядом со своим ребенком буквально каждую секунду. И первым словом у малыша было не «мама», а «папа». По словам девушки, гроза НХЛ не чурается даже менять памперсы.

«Это на льду Овечкин — зверь, а дома — нежный, добрый, заботливый», — рассказала его жена.

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«Нежный, добрый, заботливый»: Шубская рассказала, какой Овечкин дома
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