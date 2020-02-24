«Быть собой — это роскошь»: Савельева ради модного кадра прикрылась мужским пиджаком

На личной страничке в Instagram экс-солистка группы «Фабрика» поделилась понравившимися ей кадрами из недавней фотосессии.

36-летняя возлюбленная Кирилла Сафонова опубликовала в Instagram-карусели сразу два понравившихся ей кадра из недавней студийной фотосессии. Ради модного фото Саша Савельева облачилась в мужской пиджак, прикрыв им свою фигуру. Если на первом портерном снимке экс-солистка группы «Фабрика» сделала акцент на чертах лица, то на втором — знаменитость расположилась на деревянном стуле, продемонстрировав ноги. Перед объективом фотокамеры певицы предстала босая, без обуви.

«Да, быть собой в наше время роскошь… Вот такой, самой настоящей, меня запечатлели… Вы позволяете себе это?! » — обратилась Саша к верным почитателям.

Ранее в беседе с поклонниками певица объяснила, почему ее фанатам кажется, что на некоторых снимках она выглядит старше своего возраста. Возлюбленная актера уточнила, что подобная иллюзия возникает у Интернет-пользователей из-за обилия всеобщего фотошопа и искусственности. И когда люди видят артиста без макияжа и фильтров — это они воспринимают, как что-то неестественное.

Напомним, что вместе с мужем Кириллом Сафоновым певица воспитывает первенца — сына Леона. В марте наследнику артистки исполнится годик. По словам Саши, она с легкостью нашла общий язык со своей свекровью Галиной Семеновной, которая с первой встречи приняла ее в семью.