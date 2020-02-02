«Ушел, не дождавшись ни одного внука»: 65-летний Крутой дал редкий комментарий об отце

65-летний Игорь Крутой на личной страничке в Instagram дал редкий комментарий об отце. В день рождения ныне покойного Якова Александровича композитор признался, что всегда считал родителя своим ангелом-хранителем. Кроме того, народный артист России рассказал своим поклонникам, каким был его папа при жизни.

Музыкант подметил, что Крутой-старший ушел из жизни сорок лет назад. Он был улыбчивым, голубоглазым, немногословным, гордым, достойным человеком. Яков Александрович скончался, не дождавшись ни одного внука, ни одной из популярных песен своего сына, ни одного его концерта.

«День рождения моего отца — моего ангела-хранителя… Он ушел 40 лет назад, не дождавшись ни одного внука! Недолюбивший эту жизнь», — отметил композитор.

Говоря об одном из самых близких ему людей, Игорь уточнил, что искренне верит: именно отец вызволяет его изо всех неприятностей, в которые он периодически попадает. И свой успех музыкант считает успехом своего покойного родителя.

Сын Якова Александровича признался, что до сих пор помнит, как еще трехлетним ребенком засыпал на руках у отца под звездным небом, ощущая полную защищенность. По словам Игоря, его мама овдовела в 46 лет, но через всю жизнь достойно пронесла память о муже, который остался единственным мужчиной в ее жизни.