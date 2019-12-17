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«С салатами и вкусностями»: Воробьев мечтает провести Новый год с мамой

Однако выйдет, как всегда, с концертом на сцену.

«С салатами и вкусностями»: Воробьев мечтает провести Новый год с мамой
Алексей Воробьев. Фото из личного архива героя публикации

Алексей Воробьев рассказал Teleprogramma.pro, как он проведет Новый год. А также о том, чем займется во время новогодних каникул.

«Новый год я, как всегда, буду встречать на сцене, в Москве, с тысячами людей! Это лучшее празднование Нового года, лучшее – сразу после идеального. А идеальное – это сесть дома за столом с семьей, и объедаться салатами и вкусностями, которые приготовила мама», — сказал певец.

А в то время, как большинство россиян будет отдыхать в дни новогодних каникул, Алексей будет снимать продолжение клипа «Сумасшедшая». «Все, что будет происходить я уже придумал, осталось только снять!» — сказал он.

Также музыкант сообщил, что сразу после новогодних концертов он полетит в Лос-Анджелес участвовать в съемочном процессе сериала Space Force вместе с Джоном Малковичем и Стивом Карелом. Выпуск фильма запланирован уже на следующий год. Алексей играет в картине военного летчика и по совместительству возлюбленного главной героини.

 

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«С салатами и вкусностями»: Воробьев мечтает провести Новый год с мамой
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