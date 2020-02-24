«Все обоюдно, полюбовно»: Муцениеце объявила о разводе с Павлом Прилучным

Агата Муцениеце и Павел Прилучный полюбили друг друга на съемках сериала «Закрытая школа». В 2011 году они тайно поженились. супруги не скрывали, что отношения у них непростые. Пару лет назад актер едва не ушел от возлюбленной. Несколько недель они прожили раздельно. В последнее время казалось, что в их семье настала идиллия. Пара ездила вместе отпуск и устраивала праздники для своих детей: Тимофея и Мии.

Однако 24 февраля Муцениеце неожиданно объявила о том, что решила развестись с мужем. Она пояснила, что долгое время не прислушивалась к собственному внутреннему голову. Девушка отметила, что протестовала против клише, так как хотела быть собой, но все пошло не по плану. Она заверила, что не собирается пиариться на случившемся.

«Я просто женщина, которая, ну вот, пришла к тому, что надо — законно расторгать брак. Люблю его — Да! Возрадуются миллионы барышень — да! Провал — нет! Ибо я благодарна за все! Мы — навечно связаны. Мы написали красивую историю любви! Да и вообще. Полный провал, фиаско, крах надежд, картинки с рекламы хлопьев, вся мудрость под сомнением, есть ли любовь??? Да!!! Но это — путь!» — высказалась Агата.

Она считает, что ее имидж теперь «на дне», но актриса не боится в этом признаться. Артистка попросила журналистов ее не тревожить. «Все обоюдно, полюбовно, с уважением и понимаем, и отдаем дань всему, что было!» — добавила она. Поклонники были расстроены заявлением девушки. Многие не могут поверить, что брак, который длился почти 10 лет, закончился. Некоторые даже не смогли сдержать слез.

Напомним, что супруги снимали свою жизнь и показывали в блоге. А в прошлом году они сыграли в клипе рэпера Мота пару, в отношениях которой кипят итальянские страсти с драками и чувственными эмоциональными примирениями. Прилучный отмечал, что их отношения примерно так и выглядят на самом деле. Стоит добавить, что не раз появлялись слухи, что актер поднимает руку на супругу. Скандал разгорелся год назад, когда в СМИ просочилась информация, что Павел в очередной раз применил к Агате силу. Однако сами супруги заверяли, что ничего подобного не было. Муцениеце никогда лично не обвиняла мужа в рукоприкладстве.