«Мамы считают сыновей красавчиками»: Муцениеце показала свежие фото Тимофея

Семилетний Тимофей Прилучный принял участие в новой портретной фотосессии. На личной страничке в Instagram звездная мама мальчика поделилась понравившимися ей кадрами. Сначала наследник актера из сериала «Мажор» с серьезным видом позировал перед объективом камеры, но позже, расслабившись и почувствовав себя комфортно в компании фотографа, стал показывать забавные рожицы.

Агата Муцениеце уточнила, что все родительницы считают своих сыновей красавчиками. Такого же мнения придерживается и сама актриса. У пары также есть общая дочка Мия. В марте малышке исполнится четыре годика.

«Все мамы считают своих сыновей красавчиками, но этот… Реально, красавчик!» — отметила Агата.

Первенец Прилучного и Муцениеце отпраздновал свое семилетие еще в январе. В одном из интервью Агата призналась, что Тимоша, так мальчика называют домашние, мало интересовался учебой, когда посещал подготовительные классы. Супруга Павла осталась недовольна отношением сына к учебе. Соведущая Дмитрия Нагиева в вокальном проекте «Голос. Дети» на Первом канале надеется, что в будущем Тимофей проявит себя более ответственно касательно получения новых знаний.

По словам актрисы, ее муж всегда мечтал о большой семье. Прилучный то и дело уговаривает возлюбленную задуматься о новом декрете. Однако пока сама Агата не готова становиться многодетной матерью. Знаменитость уточнила, что сейчас, когда их дети немного подросли и стали более самостоятельными, она может насладиться относительной свободой, забыв о смене мокрых пеленок, кормлении из бутылочек, купании в ванночках и бессонных ночах.