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Оксана Пушкина готова помочь затравленным участницам клипа Тилля Линдеманна

Девушки, снявшиеся в откровенном ролике, стали получать угрозы убийством от неизвестных лиц.

Оксана Пушкина готова помочь затравленным участницам клипа Тилля Линдеманна
Оксана Пушкина/Фото: https://www.instagram.com/p/B8Q_IV1CI3r/

Защищающая права женщин депутат Госдумы Оксана Пушкина предложила свою помощь девушкам, снявшимся в клипе солиста Rammstein Тилля Линдеманна.

Напомним, скандал вокруг происходящего на видео возник после того, как музыкальный коллектив выпустил песню Till the End в День всех влюбленных. В кадре солист металл-группы занимается интимом сразу с несколькими женщинами.

После того, как провокационный ролик посмотрели люди, снявшимся в нем актрисам стали поступать многочисленные угрозы. На защиту девушек встала общественный деятель Залина Маршенкулова, после чего агрессивно настроенные граждане стали писать и ей.

Сейчас на конфронтацию обратила внимание и Пушкина. В разговоре с изданием «Подъем» она заявила, что намерена помочь Залине и остальным девушкам путем привлечения правоохранительных органов. Телеведущая пообещала оформить депутатский запрос в контролирующие ведомства.

«Угроза убийством — это преступление, которое, безусловно, должно быть расследовано, а виновные — наказаны по закону. Тем более, что у правоохранительных органов сейчас есть для этого все необходимые технические возможности», — заявила она.

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