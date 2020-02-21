Оксана Пушкина готова помочь затравленным участницам клипа Тилля Линдеманна

Защищающая права женщин депутат Госдумы Оксана Пушкина предложила свою помощь девушкам, снявшимся в клипе солиста Rammstein Тилля Линдеманна.

Напомним, скандал вокруг происходящего на видео возник после того, как музыкальный коллектив выпустил песню Till the End в День всех влюбленных. В кадре солист металл-группы занимается интимом сразу с несколькими женщинами.

После того, как провокационный ролик посмотрели люди, снявшимся в нем актрисам стали поступать многочисленные угрозы. На защиту девушек встала общественный деятель Залина Маршенкулова, после чего агрессивно настроенные граждане стали писать и ей.

Сейчас на конфронтацию обратила внимание и Пушкина. В разговоре с изданием «Подъем» она заявила, что намерена помочь Залине и остальным девушкам путем привлечения правоохранительных органов. Телеведущая пообещала оформить депутатский запрос в контролирующие ведомства.

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«Угроза убийством — это преступление, которое, безусловно, должно быть расследовано, а виновные — наказаны по закону. Тем более, что у правоохранительных органов сейчас есть для этого все необходимые технические возможности», — заявила она.