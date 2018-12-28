Депутат Госдумы Оксана Пушкина назвала нелюдем Марата Башарова
Известного актера Марата Башарова заподозрили в том, что он избил свою супругу Елизавету Шевыркову. Тревогу, напомним, забил брат девушки, сообщив журналистам, что его сестра находится в больнице со сломанным носом. Позже Шевыркова неожиданно заявила, что муж ее не бил, но неприятный осадочек, как говорится, остался. Не исключено, что девушка просто что-то недоговаривает и не хочет выносить сор из избы, боясь неких последствий. Известно, что Башаров обладает хорошими связями.
Между тем депутат Госдумы Оксана Пушкина заметила, что если эта история из серии «был бы милый рядом» или «кривой, косой, но мой», то комментировать что-либо нет смысла. Однако если супруга Башарова проявит принципиальность, то дело вполне можно довести «до логического судебного конца» и актер понесет наказание.
Пушкина отметила, что Шевыркова должна «уйти от этого нелюдя». Также она отметила, что была допущена ошибка, когда Госдума декриминализовала статью о побоях. Сейчас стало проще «драчунам» уйти от ответственности за свои поступки, сообщает портал super.ru.