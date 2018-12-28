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Депутат Госдумы Оксана Пушкина назвала нелюдем Марата Башарова

Депутат Госдумы Оксана Пушкина назвала нелюдем Марата Башарова Оксана Пушкина / фото: globallook.com
Она считает, что супруга актера «должна довести дело до логического судебного конца».

Известного актера Марата Башарова заподозрили в том, что он избил свою супругу Елизавету Шевыркову. Тревогу, напомним, забил брат девушки, сообщив журналистам, что его сестра находится в больнице со сломанным носом. Позже Шевыркова неожиданно заявила, что муж ее не бил, но неприятный осадочек, как говорится, остался. Не исключено, что девушка просто что-то недоговаривает и не хочет выносить сор из избы, боясь неких последствий. Известно, что Башаров обладает хорошими связями.

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Между тем депутат Госдумы Оксана Пушкина заметила, что если эта история из серии «был бы милый рядом» или «кривой, косой, но мой», то комментировать что-либо нет смысла. Однако если супруга Башарова проявит принципиальность, то дело вполне можно довести «до логического судебного конца» и актер понесет наказание.

Пушкина отметила, что Шевыркова должна «уйти от этого нелюдя». Также она отметила, что была допущена ошибка, когда Госдума декриминализовала статью о побоях. Сейчас стало проще «драчунам» уйти от ответственности за свои поступки, сообщает портал super.ru.

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Елизавета ШевырковаМарат БашаровОксана Пушкина

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Депутат Госдумы Оксана Пушкина назвала нелюдем Марата Башарова
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