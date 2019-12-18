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Тилль Линдеманн назвал точные даты своих концертов в России

В соцсетях музыкант опубликовал дополнительную афишу со своими выступлениями.

Тилль Линдеманн назвал точные даты своих концертов в России
Линдеманн ласт пять концертов в России/http://globallookpress.com/

Популярный немецкий певец Тилль Линдеманн в сторис Instagram назвал точные даты своих концертов в России. В следующем году 2 марта пройдет его концерт в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене», далее 9 марта он выступит в столице Среднего Урала Екатеринбурге. Выступление пройдет в «Экспо». Через три дня, 12 марта, немецкий музыкант даст концерт в Краснодаре в спорткомплексе «Олимп».

Афиша концертов Линдеманна. Фото
Линдеманн определился с датами концертов в России/https://www.instagram.com/till_lindemann_official/

Наконец, на 15 марта намечено выступление в Москве на «ВТБ Арене». Завершится гастрольный тур по России в Новосибирске. Здесь концерт пройдет 17 марта в «Экспо центре».

Таким образом, Тилль Линдеманн даст меньше, чем за месяц, пять концертов в российских городах. Отметим, что в предыдущие годы музыкант не приезжал с концертами в регионы РФ. Концерты он давал только в столице.

Ранее Линдеманн объявил даты шоу в городах Европы, которые пройдут в феврале следующего года. На многие из них все билеты уже распроданы.

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ЕкатеринбургкраснодарМоскваСанкт-ПетербургТилль Линдеманн
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Тилль Линдеманн назвал точные даты своих концертов в России
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