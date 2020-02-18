«Я бы с вами не разговаривал сейчас»: госпитализированный Дибров развеял слухи об инсульте

60-летний Дмитрий Дибров опроверг появившиеся данные об инсульте. Напомним, 17 февраля телеведущий потерял сознание на премьерном показе фильма «На луне» в кинотеатре «Октябрь». Тогда оперативную помощь коллеге оказал Леонид Якубович – он вызвал на место медиков, которые спешно увезли пациента в Боткинскую больницу.

Позже Telegram-канал Mash озвучил предварительный диагноз знаменитости. У Диброва якобы диагностировали инсульт и гипертоническую болезнь. Сам ведущий «Кто хочет стать миллионером?» с опровержением не задержался. В интервью РИА Новости Дмитрий заявил, что о серьезных диагнозах речи не идет. Случай же, который произошел с ним, бывает со всеми. Дибров намерен вернуться домой к вечеру 18 февраля.

«Я вот сейчас читаю, какой-то придумали инсульт. Инсульт — это я бы с вами не разговаривал сейчас. А эпилепсии у меня в жизни не было», — приводят его слова журналисты.

Ранее успокоила аудиторию супруга Дмитрия – Полина. Она рассказала, что находится рядом с мужем и уверена, что он быстро поправится.