«Преувеличено в 100 раз»: Якубович прокомментировал спасение Диброва

17 февраля ведущему программы «Кто хочет стать миллионером?» стало плохо прямо во время светской премьеры фильма «На Луне». 60-летний Дмитрий Дибров потерял сознание в процессе разговора с актером Михаилом Горевым. К счастью, рядом находился коллега пострадавшего Леонид Якубович, который отреагировал на ухудшение состояния Дмитрия на редкость профессионально.

Он вызвал «скорую», позвонил жене ведущего, а также проконсультировался по телефону с Еленой Малышевой. В настоящее время ведущий находится на обследовании в Боткинской больнице и заверяет, что чувствует себя нормально. Он опроверг сообщения о приступе эпилепсии, сказав, что у него было просто «помутнение», связанное с возрастом.

Леонид Якубович в разговоре с журналистом КП отказался называть себя спасителем.

«Ой, да преувеличено в 100 раз. Надо просто знать, что в эту минуту надо делать. Никакой паники и суеты, все», — явно занижая свои заслуги, сказал ведущий программы «Поле чудес».

Между тем, сам Дибров отметил быструю и правильную реакцию коллеги на инцидент.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. При возникновении проблем со здоровьем советуем сразу же обратиться к врачам.