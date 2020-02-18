«Мы рядом, заботимся!»: жена Диброва навестила ведущего в больнице

Кинотеатру «Октябрь» в последнее время откровенно не везет на светские премьеры. Совсем недавно он ославился предпоказом фильма «Лед», который пришлось прервать из-за пожара. Теперь же именно в этом кинотеатре стало плохо известному телеведущему Дмитрию Диброву.

Напомним, любимец публики потерял сознание и, благодаря деятельному участию Леонида Якубовича, был оперативно отправлен на машине «скорой помощи» в больницу. В настоящий момент Дибров пребывает в Боткинской клинике.

Ведущий «Поля чудес» не забыл также оповестить супругу Дмитрия Полину, которая, прихватив детей, сразу же приехала к супругу.

«Друзья, не волнуйтесь! У нас все хорошо. Дмитрий казак, сильный и крепкий! Со всеми бывает. А мы с папой рядом, заботимся!» — позже оповестила она публику в личном блоге.

Сам ведущий заверил своих зрителей, что с ним более-менее все нормально. Ему сделали капельницу, МРТ и кардиограмму. Еще некоторое время он побудет в клинике на обследовании. По словам Диброва, это скорее профилактика, чем лечение, а виноват в его недомогании, якобы, уже внушительный возраст. В ноябре звезде ТВ исполнилось 60 лет.

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