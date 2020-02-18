Олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову прооперировали

В Москве госпитализировали 23-летнюю Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову. Спортсменку заметили в коридоре столичной городской клинической больницы имени Ворохобова.

В Сети появились снимки, подтверждающие факт нахождения Сотниковой в медицинском учреждении. В кадре видно, что на шею Аделины надет компрессионный воротник: девушка была замечена сидящей в одиночестве на скамейке в коридоре больницы.

Информагентство «Говорит Москва» отмечает, что 18 февраля Сотникова перенесла хирургическое вмешательство – медики диагностировали у фигуристки остеохондроз. Сама одиночница факт случившегося пока не подтвердила и не опровергла, зато высказалась тренер Аделины Елена Буянова. Специалистка заявила, что поводов для паники нет, ведь операция была запланированной.

«Это была запланированная операция, ничего экстренного. Все в порядке», – приводит слова тренера ТАСС.

По неподтвержденной пока информации, сейчас известная спортсменка находится в отделении первой нейрохирургии. Сообщается, что хирургическое вмешательство было осуществлено на днях и Сотникова ночует в больнице не первые сутки.

Ранее Сотникова заставила поклонников переживать, удалившись из социальных сетей. Сейчас Instagram фигуристки по-прежнему не активен.