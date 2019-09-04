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23-летняя Сотникова в мини-платье позировала на яхте в Турции

Олимпийская чемпионка опубликовала в Instagram свежее отпускное фото.

23-летняя Сотникова в мини-платье позировала на яхте в Турции
Аделина Сотникова (Фото: Instagram.com/adelina_sotnikova14)

23-летняя олимпийская чемпионка опубликовала на личной страничке в Instagram свежее отпускное фото. Знаменитость проводит каникулы в Турции. Аделина Сотникова поучаствовала в импровизированной фотосессии, представ в кадре в черном мини-платье с белым принтом.

«Спешим за счастьем мы бегом. Гнем в поисках его подковы… А счастье в том, что мы живем и наши близкие здоровы», — написала в комментариях фигуристка, посоветовав подписчикам радоваться каждому дню.

Напомним, что олимпийская чемпионка участвует в ледовом шоу Татьяны Навки — «Руслан и Людмила». Будучи одиночницей, Аделина опасалась выступления в парном катании. При этом уже на первой тренировке Сотникова почувствовала уверенность в собственных силах. В проекте также задействован и Петр Чернышев.

По словам спортсменки, с мужем Анастасии Заворотнюк она знакома шесть лет. Ведь именно он ставил Аделине ее олимпийские программы. Девушка не скрывает: с Чернышевым всегда было легко и комфортно работать. А Татьяну Навку фигуристка считает настоящим профессионалом своего дела.

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Тэги:

Аделина СотниковаЗвездный стиль

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23-летняя Сотникова в мини-платье позировала на яхте в Турции
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