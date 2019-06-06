Сотникова не забыла поздравить Липницкую с 21-летием

С Юлией Липницкой фигуристка Аделина Сотникова вошла в состав российской сборной. Девочки наряду с другими спортсменами вместе выступали на Олимпийских играх в Сочи-2014. И если Аделина завоевала золото в женском одиночном катании, то Юля стала обладательницей медали высшей пробы в командных соревнованиях.

Еще 5 июня экс-подопечная Этери Тутберидзе отпраздновала свое 21-летие. Не забыла поздравить спортсменку с днем рождения и Аделина Сотникова. В Stories девушка разместила снимок, на котором она запечатлена в компании именинницы.

«С днем рождения, Юля! Пусть все будет так, как ты задумала!! Главное здоровья, остальное будет!» — отметила Сотникова.

Напомним, что на Олимпийские игры в Пхенчхане Этери Тутберидзе поехала вместе с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой. Девушки принесли в копилку российской сборной сразу две медали — у Алины золото, а Евгения стала обладательницей серебряной награды.