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Сотникова не забыла поздравить Липницкую с 21-летием

Фигуристка-одиночница, ставшая обладательницей золотой медали Олимпийских игр Сочи-2014 в командных соревнованиях, отпраздновала свой день рождения 5 июня.

Сотникова не забыла поздравить Липницкую с 21-летием
Юлия Липницкая (Фото: Globallookpress.com)

С Юлией Липницкой фигуристка Аделина Сотникова вошла в состав российской сборной. Девочки наряду с другими спортсменами вместе выступали на Олимпийских играх в Сочи-2014. И если Аделина завоевала золото в женском одиночном катании, то Юля стала обладательницей медали высшей пробы в командных соревнованиях.

Еще 5 июня экс-подопечная Этери Тутберидзе отпраздновала свое 21-летие. Не забыла поздравить спортсменку с днем рождения и Аделина Сотникова. В Stories девушка разместила снимок, на котором она запечатлена в компании именинницы.

«С днем рождения, Юля! Пусть все будет так, как ты задумала!! Главное здоровья, остальное будет!» — отметила Сотникова.

Аделина Сотникова и Юлия Липницкая
Аделина Сотникова не забыла поздравить Юлию Липницкую с 21-летием. Фото: Instagram.com/adelina_sotnikova14

Напомним, что на Олимпийские игры в Пхенчхане Этери Тутберидзе поехала вместе с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой. Девушки принесли в копилку российской сборной сразу две медали — у Алины золото, а Евгения стала обладательницей серебряной награды.

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Аделина Сотниковафигурное катаниеЮлия Липницкая
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Сотникова не забыла поздравить Липницкую с 21-летием
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