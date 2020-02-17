Чехова призналась, как решилась на смену фамилии

Отечественная телеведущая Анфиса Чехова рассказала, как приобрела знаменитую фамилию. Тезкой писателя она стала в 17 лет, осознанно решила поменять фамилию и больше с ней не расставалась.

На подобный шаг будущая звезда решилась из-за любви к творчеству Антона Павловича. В школе она буквально влюбилась в рассказы писателя и успела прочитать все, что он написал. Тем не менее, на экзамене ее завалили именно вопросом о произведении «Ионыч».

Анфиса не смогла вспомнить отчество главного героя рассказа. Тем не менее, на любовь к творчеству писателя это никак не повлияло — в институте к телеведущей приклеилось прозвище Чеховедка.

Так что все обстоятельства вели к тому, чтобы стать Чеховой официально. Отказывать себе в этом Анфиса не стала и поменяла документы. Свою фамилию Корчунова она сменила и теперь с гордостью носит фамилию кумира, пишет сайт Актуальные новости.

Ранее Анфиса Чехова рассказала о старте нового шоу. Проект «Модель XL» стартует на телеканале «Ю» 22 февраля. Вместе с Анфисой оценивать участниц будут комедиантка Екатерина Скулкина, стилист Николай Овечкин и психолог Павел Раков.