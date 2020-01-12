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Чехова сделала вывод о материнстве после встречи с очередным оленем

Актриса вместе с сыном выбралась отдохнуть в Подмосковье в элитный спа-отель. Они отправились за город не вдвоем, а в компании подруг артистки и их детей.

Чехова сделала вывод о материнстве после встречи с очередным оленем
Анфиса Чехова. Фото: Global Look Press

На своей странице в социальной сети Instagram Анфиса Чехова опубликовала серию снимком, на которых она запечатлена с оленями. Ведущая пришла к выводу, что этим животным очень идет зима.

Кроме того, она отметила, что детские дни рождения являются огромным стрессом для мам. Звезда призналась, что не понимает, где инстамамочки находят время и силы для написания длинных постов в период празднования торжества.

Чехова в шутку предположила, что, скорее всего, эти женщины просто-напросто запирают своих наследников в звуконепроницаемом чулане. А сами в это время преспокойно пьют вино для вдохновения.

«Мы тут все пришли к выводу, что активное материнство и активное блогерство — не совместимы!» — заявила Анфиса.

Также светская львица оповестила своих фолловеров о том, что их отдых подошел к концу. Теперь они всей компанией отправляются домой.

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Чехова сделала вывод о материнстве после встречи с очередным оленем
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