Темнокожий бойфренд дочери Урганта публично признался ей в любви

Эрика уже давно не скрывает своих чувств к нью-йоркскому красавцу.

Эрика, дочь известного ведущего Ивана Урганта, уже больше двух лет живет в Нью-Йорке, обучаясь фотоискусству. Здесь 19-летняя девушка встретила свою любовь – темнокожего красавца по имени Муса. Молодые люди уже несколько месяцев счастливы вместе.

Похоже, что американец всерьез влюбился в нашу соотечественницу. В декабре прошлого года в своем аккаунте Instagram он назвал Эрику женой. А теперь публично признался ей в любви.

Опубликовав несколько совместных фотографий, которые сами по себе буквально дышали чувствами этой пары, он подписал их: «Сладкая любовь и головная боль».

Напомним, ранее мы сообщали о другом публичном признании в любви. Актер Александр Петров на премьере фильма «Лед-2» рассказал о своем неравнодушном отношении к Стасе Милославской.