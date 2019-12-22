Темнокожий бойфренд дочери Урганта назвал ее женой

Эрика учится в Нью-Йорке уже два года.

19-летняя дочь Ивана Урганта уже два года живет в Нью-Йорке, обучаясь современному искусству и фотографии. Она получает образование в престижной школе Parsons, где некогда учился сын Бекхэмов, а также отпрыски других многочисленных мировых звезд. Девушка, как и многие рядовые американские студенты, живет в студенческом общежитии и частенько делится своими буднями в личном блоге.

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Однако своего молодого человека она старается не афишировать. Лишь однажды в stories ее блога внимательные подписчики заметили темнокожего красавца. Фото Эрика украсила сердечками, что свидетельствовало о явном небезразличии к бойфренду.

А вот парень оказался более открытым. В своем Instagram он опубликовал совместный снимок с девушкой, подписав его следующим образом: «Идеальное определение того, что такое жена».

В комментариях молодые люди обменялись любезностями, назвав друг друга «папочкой» и «мамочкой».

Отметим, что Эрика не является родной дочерью Ивана Урганта, она родилась у жены телеведущего Натальи Кикнадзе в первом браке с бизнесменом Теймуразом Куталия. Однако кумир миллионов так привязался к девочке, что считает ее родной. Публично он всегда ее называет именно «дочерью».