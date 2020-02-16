«Срочно надо дочку»: 45-летняя Рудковская с сыном провела экскурсию по гардеробной

В беседе с поклонниками музыкальный продюсер призналась, что она часто сталкивается с мифами о своей семье, которые то и дело возникают в Интернете. 45-летняя Яна Рудковская уточнила, что многие искренне верят в то, что ее муж и младший сын Саша Плющенко работают на износ для того, чтобы она могла покупать себе дизайнерские вещи. Сама же бизнесвумен заверила, что вполне может обеспечивать семью. Так как неплохо зарабатывает на рекламных компаниях и своих проектах.

На личной страничке в Instagram Яна поделилась свежим видеороликом. Вместе с семилетним Сашей светская львица провела экскурсию по своей гардеробной, занимающей две просторные комнаты. Рудковская бережно хранить дизайнерские сумочки от Chanel, обувь и аксессуары. Особое место музыкальный продюсер отвела стеллажам для одежды — вечерним платьям, костюмам, более универсальным вещам на каждый день.

«Экскурсия по маминой гардеробной с Гном Гномычем!! Всем интересно, кому же это все достанется! Вот и я думаю, что срочно надо дочку!! Мечты же иногда сбываются», — подметила Яна.

Бизнесвумен разрешила семилетнюю сыну рассмотреть и оценить ее украшения. Всю бижутерию, как говорит Рудковская, она хранить в огромном раскладном сундуке, который представляет собой туалетное трюмо. Среди бус, брошек и браслетов возлюбленная Евгения Плющенко хранит и духи. Гном Гномыч подобрал для себя один из ароматов, который, по словам его звездной мамы, подходит как женщинам, так и мужчинам.