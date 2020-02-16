Борис Моисеев оказался самым богатым российским пенсионером среди звезд

Директор певца Бориса Моисеева Сергей Горох в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro озвучил, сколько получает его подопечный от государства. Судя по всему, Борис Моисеев — своеобразный лидер среди звезд отечественного шоу-бизнеса, которые уже вышли на заслуженный отдых. Его пенсия равна 55 тысячам рублей.

«У него пенсия 25 тысяч рублей. Плюс надбавка в 30 тысяч рублей от мэра столицы Сергея Собянина за звание заслуженного артиста России. Борис Михайлович такой человек, который никогда ни на что не жалуется и никогда ничего ни у кого не просит. Ему достаточно денег. Тем более, его окружают друзья, которые всегда помогут, если вдруг что-то ему будет нужно. Он живет обычной жизнью нормального человека». Сергей Горох

Отметим, что до этого самым «богатым пенсионером» считался актер Станислав Садальский. Он рассказывал, что его пенсия составляет 50 тысяч рублей. Основная ее часть — также надбавка от мэра столицы Сергея Собянина.

Ранее некоторые другие звезды озвучили свои пенсии. К примеру, Евгений Петросян получает от государства чуть больше двадцати тысяч рублей. Телеведущая Елена Ханга — 23 тысячи. Причем она отмечала, что ей не хватает этих денег на жизнь.