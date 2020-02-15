«На уровне слухов»: в Театре сатиры опровергли отставку Ширвиндта с поста худрука

Сам режиссер признался, что все чаще рассуждает о том, чтобы уйти на покой.

В Театре сатиры опровергли отставку Александра Ширвиндта с поста художественного руководителя. Напомним, слухи о том, что народный артист в ближайшее время может снять с себя полномочия, появились в прессе в День всех влюбленных. Артист заявил, что в скором времени намерен отправиться на покой. Когда это произойдет, кто станет его преемником, артист предпочел не конкретизировать.

Позже сам Ширвиндт пояснил корреспондентам – это не шутка. О том, чтобы оставить руководство театром, в последнее время он думает слишком часто. Единственное, что его останавливает от этого шага – у актера нет представления, кто должен прийти ему на смену.

«Рынок бедный. Режиссера толкового не просто найти, а уж худрука…Сергей Газаров, например, мог бы. Мне кажется он понимает природу нашего жанра, у него с юмором в порядке», — приводит слова худрука «Московский комсомолец».

В самом Театре аудиторию поспешили успокоить – пока что Ширвиндт никуда не уходит. Появившаяся на этот счет информация – не что иное, как неподтвержденные данные.

«Все сообщения в СМИ об уходе Александра Анатольевича из театра с поста художественного руководителя и назначении Сергея Газарова находятся на уровне слухов», — приводит слова собеседника агентство РИА Новости.