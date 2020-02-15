«Спидометр обратно не скрутишь»: Ширвиндт не хочет въезжать в свой театр на инвалидной коляске

Как сказал худрук Театра сатиры, он думает о будущем своего детища.

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, которому сейчас 85 лет, заявил, что действительно в недалеком будущем покинет пост. Он отметил, что разговоры о свежей крови в театре идут давно. При этом ему об его отставке пока никто не сообщал.

Как добавил актер, решать будущее театра будет целая группа начальников. Сам он преемника назначать не намерен, потому что не поддерживает систему престолонаследия.

«Намерение у меня одно: не дожидаться инвалидной коляски. Въезжать на ней в театр я не хочу. ЧП никакого нет, но надо думать о завтрашнем дне и трезво смотреть на ситуацию. Спидометр обратно не скрутишь». Александр Ширвиндт

По словам Александра Ширвиндта, он по-прежнему бодр и весел, хотя это всего лишь перевоплощение. Все-таки годы дают о себе знать, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что ранее Ширвиндт уже говорил, что ему рано или поздно потребуется замена в театре. Сам же он в таком почтенном возрасте должен сидеть с удочкой под кустом. Худрук Театра сатиры понимает, что в его детище нужно обновление и появление новых ярких имен.

Добавим, что Александр Ширвиндт один из самых известных советских актеров. Он сыграл сразу в нескольких замечательных картинах. Сегодня режиссер много времени проводит на своей даче. Кстати, его сын часто выкладывает видеозаписи с отцом. При этом Ширвиндт-старший на кадрах находится в прекрасной форме.